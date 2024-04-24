Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі ворог завдав удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки, – ОК “Південь”

Постраждала жінка. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею.

В Одесі ворог завдав удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки, – ОК “Південь”
Фото: ДСНС України

В Одесі ворог завдав удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки, повідомляє ОК “Південь”.

“Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували. Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині  . Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку, яку доставлено до лікарні.   Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, у деяких оселях впали стелі.   На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, вранці ворог вдарив по Одесі. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies