В Одесі ворог завдав удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки, повідомляє ОК “Південь”.

“Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували. Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині . Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку, яку доставлено до лікарні. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, у деяких оселях впали стелі. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, вранці ворог вдарив по Одесі. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.