Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 7 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляні Курахове та Острівське. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка. У Новогродівській громаді пошкоджено будинок у Галицинівці. У Покровську пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Ямполі, адмінбудівлю у Зарічному. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 138 людей, у тому числі 16 дітей.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найактивніші бойові дії велися на Новопавлівському, Авдіївському і Бахмутському напрямках.