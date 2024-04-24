У Росії знову заявили про атаку безпілотників. У Смоленській області вибухи лунали на нафтопереробному об'єкті.

Там спалахнула пожежа, повідомляє російський канал ASTRA. Міноборони Росії традиційно звітує про "відбиту" атаку.

Згідно з повідомленнями росіян, безпілотники літали над Курською, Бєлгородською, Воронезькою і Смоленською областями.

Губернатор Смоленської області атаку на НПЗ визнав. Він каже, що жертв немає.

Фото: Astra У Смоленській області горів НПЗ

У соцмережах опублікували відео з місця пожежі. Очевидці кажуть, що чули близько чотирьох вибухів.

Атаки на НПЗ Росії

Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.

У квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.

До атак, за даними співрозмовників різних медіа в Силах оборони, причетні ГУР і СБУ. СБУ здійснила кілька успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів. Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки 23 березня.

Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.