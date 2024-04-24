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Армія РФ атакувала Харківщину КАБами, обстріляла із артилерії, РСЗВ та мінометів

Через російські атаки є поранені люди. Також ушкоджені будівлі, автомобілі, лінія електропередач.

Армія РФ атакувала Харківщину КАБами, обстріляла із артилерії, РСЗВ та мінометів
смт Золочів Богодухівського району Харківщини, наслідки обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Російська окупаційна армія протягом доби атакувала Харківську область із різних видів озброєння. Зокрема, запускала КАБи, обстрілювала із РСЗВ, артилерії та мінометів. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

  • Сьогодні близько першої ночі у Шевченківському районі Харкова два КАБи влучили у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.
  • Біля 01:05 у Богодухівському районі Золочівської громади області відбулося влучання 2 ракет. Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи.
  • Також ворог обстріляв Харків вчора вдень, біля 14:10. У Салтівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; 3 гаражі та 3 автомобілі. 
  • Тоді ж постраждав Шевченківський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 автомобілі.
  • Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків., Козача Лопань, Золочів.
  • О 18:30 відбувся ворожий обстріл із РСЗВ с. Сенькове Куп'янського району. Пошкоджено лінію електропередач, приватне домоволодіння.
  • О 14:10 ворог атакував смт Козача Лопань Харківського району. Відбувся ворожий  обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджена будівля селищної ради, гараж.
  • Близько 13:20 в с. Вільча Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБами. Пошкоджено приватні будинки та електроопору. 

23 квітня 12:10 в с. Юрченкове Печенізької  громади, рухаючись через поле на автомобілі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік. Його доставили до лікарні. 

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,2 га території, знищили 437 вибухонебезпечних предметів.

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