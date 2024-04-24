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Байден пообіцяв підписати закон про допомогу Україні і звернутися до нації

Президент США наголосив, що Америка "рішуче захищає демократію та свободу і протистоїть тиранії та утискам".

Байден пообіцяв підписати закон про допомогу Україні і звернутися до нації
Президент США Джо Байден
Фото: EPA

Президент США Джо Байден підпише ухвалений Сенатом закон про безпекове фінансування, що передбачає понад 60 мільярдів доларів для України та мільярдні суми для Ізраїлю та Тайваню, "щойно він потрапить на робочий стіл, щоб розпочати постачання зброї вже цього тижня". 

У заяві на сайті Білого дому Байден також анонсував, що після цього звернеться до американської нації.

Президент подякував лідерам обох партій Чаку Шумеру та Мітчу Макконеллу, а також усім сенаторам, які віддали голоси за документ, який "зробить увесь світ безпечнішим, поки ми підтримуємо друзів, які захищаються від терористів ХАМАСу та тирана Путіна".

За словами Байдена, потреба у рішенні Конгресу була терміновою, адже "Україна потерпає від постійних російських бомбардувань, а Ізраїль зазнав безпрецедентної атаки з боку Ірану". 

"Ми надіслали сигнал світу щодо сили американського лідерства: рішуче захищаємо демократію та свободу і протистоїмо тиранії та утискам", - підсумував Байден.

     

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