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Посол Маркарова: Україна працює над тим, аби виробляти у себе системи ППО Patriot

"Є дуже багато компаній (в даному випадку не говорю про Patriot, про інші спроможності), які уже розпочали будівництво або спільні проєкти з українським компаніями вдома", - розповіла посол.

Посол Маркарова: Україна працює над тим, аби виробляти у себе системи ППО Patriot
посол України у США Оксана Маркарова
Фото: unn.ua

Україна працює над тим, аби виробляти у себе системи протиповітряної оборони Patriot та інші.

Про це в інтервю "Європейські правді" повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Дійсно, це завдання перед нами стоїть. Під час двох візитів Президента Зеленського до США минулого року – у вересні і в грудні – ми найбільше обговорювали питання їхнього спільного виробництва", - сказала Маркарова.

Посол зауважила, що між візитами глави держави вже були два засідання українських і американських бізнесів. "Тож ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум – завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться", - підкреслила Маркарова.

Згодом в етері телемаратону посол додала, що наразі мова не йде про рамки, коли стартує процес виробництва. 

"Я не можу сказати про якісь рамки. Ми зі свого боку намагаємося все прискорити. Але це абсолютно реально. Є дуже багато компаній (в даному випадку не говорю про Patriot, про інші спроможності), які уже розпочали будівництво або спільні проєкти з українським компаніями вдома. Ми активно будемо працювати над тим, аби це стосувалось всіх спроможностей, включно з такими досить складними як Patriot...", - сказала Маркарова.

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