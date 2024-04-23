Зеленський: терористи знову завдали ударів по нашому життю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові обстріли Дніпра, Одеси, Костянтинівки на Донеччині, Харківщини та Херсонщини. Він зазначив, що кожен обстріл це удар "по нашому життю", ідеться у вечірньому зверненні президента.

"Сьогодні російські терористи знову завдали ударів по нашому життю. Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина. Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам – в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах, як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією", — зазначив він.

Президент додав, що провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, де обговорили можливості щодо посилення українських воїнів на ключових точках фронту, зокрема — Донеччини.