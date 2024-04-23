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Удар по Костянтинівці: поранені водій авто і четверо пасажирів

У прокуратурі розповіли про наслідки ураження керованою авіаційною бомбою по місту на Донеччині.

Удар по Костянтинівці: поранені водій авто і четверо пасажирів
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російська армія вдарила аіаційною бомбою "УМПБ Д-30 СМ" по місту Костянтинівка Донецької області, унаслідок удару постраждав водій авто та четверо пасажирів. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. 

За даними слідства, попередньо, проти мирного населення ворог використав керовану авіаційну бомбу "УМПБ Д-30 СМ".

"Внаслідок влучання засобу ураження по одній з вулиць міста зазнали травм різного ступеня тяжкості водій та четверо пасажирів віком від 51 до 70 років. На момент обстрілу вони їхали по дорозі в легковому автомобілі. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення", — ідеться в дописі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

  • Раніше глава військової адміністрації Вадим Філшкін повідомляв, що сьогодні вранці росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані.
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