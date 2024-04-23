У Запоріжжі ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми за коригування ракетних ударів ворога по місту

Саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

У Запоріжжі ексдепутат отримав 15 років тюрми за коригування ракетних ударів ворога по місту, повідомляє СБУ.

Задокументовано, що саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України. Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник «втемну» випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців.

Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних співробітниками Служби безпеки, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше інший зрадник, який навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми. За його «наведенням» 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді загинуло 5 людей, ще 5 отримали важкі поранення.