Харків – знову під ударом ворога

Російська армія знову атакувала Харків. В місті пролунали декілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі наразі невідомі.

"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" – сказав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців облцентру та Харківського району бути обережними.