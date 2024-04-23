Харків – знову під ударом ворога

Російська армія знову атакувала Харків. В місті пролунали декілька вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі наразі невідомі.
"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" – сказав він.
Голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців облцентру та Харківського району бути обережними.
- Вчора російська армія вдарила по харківській телевежі, що призвело до відключення цифрового телебачення. Минулося без жертв.
- За даними прокуратури, для удару росіяни використали ракету Х-59.
- Вибухи в Харкові лунали й після 22 години.