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Харків – знову під ударом ворога

В місті пролунали декілька вибухів. 

Російська армія знову атакувала Харків. В місті пролунали декілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі наразі невідомі.

"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" – сказав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців облцентру та Харківського району бути обережними. 

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