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У Закарпатській області військовозобов’язаний помер дорогою у навчальний центр

У чоловіка стався епілептичний напад.

У Закарпатській області військовозобов’язаний помер дорогою у навчальний центр
Фото ілюстративне
Фото: United24

У Закарпатській області по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний. У чоловіка стався епілептичний напад. 

Про це інформує Закарпатський ОТЦК та СП.

"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ", – зазначили у ОТЦК.

Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли.

За даним фактом проведуть службову перевірку.

Наприкінці лютого у Бучачі, що на Тернопільщині, помер чоловік, якого "швидка" забрала з території роти охорони місцевого військкомату.

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