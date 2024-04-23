У Закарпатській області військовозобов’язаний помер дорогою у навчальний центр

У Закарпатській області по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний. У чоловіка стався епілептичний напад.
Про це інформує Закарпатський ОТЦК та СП.
"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ", – зазначили у ОТЦК.
Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли.
За даним фактом проведуть службову перевірку.
Наприкінці лютого у Бучачі, що на Тернопільщині, помер чоловік, якого "швидка" забрала з території роти охорони місцевого військкомату.