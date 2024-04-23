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Сирський зустрівся у Києві із литовським військовим керівництвом

Обговорили підготовку українських бійців та подальшу співпрацю.

Сирський зустрівся у Києві із литовським військовим керівництвом
Олександр Сирський із військовим керівництвом Литви
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із військовик керівництвом Литви – Головнокомандувачем Збройних Сил Вальдемарасом Рупшісом та Начальником Генштабу Міндаугасом Степонявічусом. 

Про це Сирський написав у Фейсбуці.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", – зазначив він. 

Також повідомив, що під час зустрічі обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки наших бійців, підтримки України. 

"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", – додав Головнокомандувач. 

  • Нещодавно до України прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема, - розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".
  • Всього цього року Литва вже поставила до України 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, протидронні системи, обладнання, необхідне для зимового сезону, а також десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1.
  • Підтримка Литвою України становить близько одного мільярда євро, з яких військова допомога становить близько 610 млн євро.
  • Лише цього року вже надано допомогу приблизно на 84 млн євро, мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки.
  • Також нещодавно Україна і Литва домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні.
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