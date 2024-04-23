Сирський зустрівся у Києві із литовським військовим керівництвом

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із військовик керівництвом Литви – Головнокомандувачем Збройних Сил Вальдемарасом Рупшісом та Начальником Генштабу Міндаугасом Степонявічусом.

Про це Сирський написав у Фейсбуці.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", – зазначив він.

Також повідомив, що під час зустрічі обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки наших бійців, підтримки України.

"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", – додав Головнокомандувач.