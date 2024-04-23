Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули, 1 поранена, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці, ще 1 — у Новоолександрівці Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівській громаді пошкоджені адмінбудівлі та 3 приватні будинки у Гострому, 2 приватні будинки і промзона у Курахівці.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Ямполі, обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 19 дітей.

Також нагадаємо, що окупанти вночі атакували Україну 16-ма "шахедами" та двома "Іскандерами". Протиповітряна оборона України знищила 15 ударних безпілотників.