Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 514 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Про це у телеграмі повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
- Ворог завдав авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці.
- 182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине.
- 317 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
20 квітня російські окупанти атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав.