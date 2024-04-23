Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 514 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Про це у телеграмі повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці.

182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине.

317 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

20 квітня російські окупанти атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав.