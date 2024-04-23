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Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. 

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області
Наслідок атаки по Запорізькій області, 23.04.2024
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 514 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Про це у телеграмі повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

  • Ворог завдав авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці. 
  • 182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине. 
  • 317 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

20 квітня російські окупанти атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав.

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