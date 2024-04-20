Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя ракетами

Російські окупанти атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.
Також впродовж доби росіяни 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
- Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.
- 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.
- 252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки,Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.