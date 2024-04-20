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Представниця ООН засудила атаку окупантів по Дніпру

Деніз Браун назвала обстріл центру міста "прикладом зневаги до людського життя".

Представниця ООН засудила атаку окупантів по Дніпру
Наслідки атаки окупантів по Дніпру
Фото: EPA

Координаторка гуманітарних питань в Україні від Організації Об'єднаних Націй Деніз Браун оприлюднила заяву щодо ранкового обстрілу середмістя Дніпра та кількох інших населених пунктів Дніпропетровської області.

Як написала представниця ООН у мережі X, "ранок в Україні не був мирним". За її словами, атаки окупантів на Дніпро та Дніпропетровщину "приносять нові страждання українському народу" та є "прикладом жахливої зневаги до людського життя".

Пані Браун засудила обстріл, який призвів до смерті та поранень цивільних осіб, включно з дітьми, та пошкодження цивільної інфраструктури "через лічені дні після атаки на Чернігів".

В ООН стверджують, що на місці ліквідації наслідків атаки у Дніпрі працювала їхня гуманітарна служба, яка допомагала рятувальникам та службам швидкого реагування надавати все необхідне постраждалим.

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