Представниця ООН засудила атаку окупантів по Дніпру

Координаторка гуманітарних питань в Україні від Організації Об'єднаних Націй Деніз Браун оприлюднила заяву щодо ранкового обстрілу середмістя Дніпра та кількох інших населених пунктів Дніпропетровської області.

Як написала представниця ООН у мережі X, "ранок в Україні не був мирним". За її словами, атаки окупантів на Дніпро та Дніпропетровщину "приносять нові страждання українському народу" та є "прикладом жахливої зневаги до людського життя".

Пані Браун засудила обстріл, який призвів до смерті та поранень цивільних осіб, включно з дітьми, та пошкодження цивільної інфраструктури "через лічені дні після атаки на Чернігів".

В ООН стверджують, що на місці ліквідації наслідків атаки у Дніпрі працювала їхня гуманітарна служба, яка допомагала рятувальникам та службам швидкого реагування надавати все необхідне постраждалим.