Росіяни обстріляли Херсонщину, загинула жінка

Під час обстрілу 80-річна пенсіонерка перебувала на вулиці.

Сьогодні ввечері, 19 квітня, росіяни атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 20:00 російська армія вдарила по Антонівці, внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

“Під час обстрілу вона перебувала на вулиці. На жаль, від отриманих поранень 80-річна пенсіонерка загинула на місці”, - зазначили в ОВА.