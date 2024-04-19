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Росіяни обстріляли Херсонщину, загинула жінка

Під час обстрілу 80-річна пенсіонерка перебувала на вулиці.

Сьогодні ввечері, 19 квітня, росіяни атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 20:00 російська армія вдарила по Антонівці, внаслідок обстрілу загинула літня жінка. 

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“Під час обстрілу вона перебувала на вулиці. На жаль, від отриманих поранень 80-річна пенсіонерка загинула на місці”, - зазначили в ОВА. 

  • Внаслідок артобстрілу росіянами міста Білопілля Сумської області є загиблий та поранені. 51-річний місцевий житель отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, також поранено ще одного чоловіка та двох жінок.
  • Протягом дня 19 квітня російські окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе, також скидали снаряди з БпЛА.
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