Генштаб: найчисельнішими виявилися атаки росіян на Авдіївському напрямку - 26

Протягом доби на фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та пункту управління противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 квітня така: