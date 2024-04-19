Генштаб: найчисельнішими виявилися атаки росіян на Авдіївському напрямку - 26

Протягом доби на фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та пункту управління противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 19 квітня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, в результаті є жертви серед цивільного населення;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області;
- на Лиманському Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Торське Донецької області;
- на Бахмутському відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Юр’ївка, Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області;
- на Оріхівському ворог за підтримки авіації 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області;
- на Херсонському росіяни здійснили 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.