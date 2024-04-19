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У Дніпрі із-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло жінки. ДСНС заявила про 7 загиблих в області

34 людини постраждали.

У Дніпрі із-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Загалом, за попередньою інформацією, унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, зокрема дитина.

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  • Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. В Дніпрі призупинив роботу вокзал. 
  • За даними ОВА, в Дніпрі, окрім найбільш зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісних будівель, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста. 
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