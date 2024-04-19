У Дніпрі із-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Загалом, за попередньою інформацією, унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, зокрема дитина.