У Дніпрі із-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Загалом, за попередньою інформацією, унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.
Ще 34 людини постраждали, зокрема дитина.
- Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. В Дніпрі призупинив роботу вокзал.
- За даними ОВА, в Дніпрі, окрім найбільш зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісних будівель, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста.