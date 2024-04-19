​РНБО провела нараду щодо захисту критичної інфраструктури

У четвер, 18 квітня, в Апараті Ради нацбезпеки та оборони під головуванням її секретаря Олександра Литвиненка відбулася нарада щодо стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Литвиненко поставив завдання терміново вжити заходів для суттєвого підвищення рівня захисту об’єктів критичної інфраструктури. Він зазначив, що це доручення дав президент.

"Ворог чинитиме енергетичний терор. Саме тому важливо максимально підсилити рівень організації інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури, аби негативні наслідки обстрілів були мінімальними", - наголосив Литвиненко.

Учасники засідання детально проаналізували ймовірні загрози та небезпеки, що становлять найбільші ризики для критичної інфраструктури, й обговорили заплановані заходи для підвищення рівня захисту таких об’єктів. Серед них – будівництво системи захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик.

У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр з відновлення України − міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, а також очільники провідних структур енергетичного та нафтогазового сектору.