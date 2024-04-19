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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули 4 людини

Дві людини загинули у Красногорівці, одна – в Очеретиному і ще одна – у Селидовому.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули 4 людини
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 4 людини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У південній частині району 4 людини загинули: 2 у Красногорівці, 1 в Очеретиному і 1 у Селидовому. В Українську пошкоджено 12 будинків. У Курахівській громаді ворог обстріляв Гостре.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному, обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено господарчу споруду.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 11 нежитлових приміщень.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 121 людину, у тому числі 15 дітей.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу Росія завдала 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. На фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Зокрема, у Дніпрі внаслідок атаки росіян загорівся житловий будинок. Двоє загинули, 20 поранені.

Пізніше Повітряні сили підтвердили збиття російського літака Ту-22М3. Також знищено 22 ракети і 14 "шахедів". 

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