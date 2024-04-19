Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
ГоловнаСуспільствоВійна

​​Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

Наразі на цю посаду шукають нового фахівця.

​​Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці пресцентру Сил оборони півдня.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня", – йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Наталя Гуменюк – військовослужбовиця, полковник Державної прикордонної служби. Раніше була помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Регіонального управління Морської охорони ДПСУ. До цього – помічниця командира загону морської охорони.

Навесні 2022 року Гуменюк очолила об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України.

Гуменюк нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies