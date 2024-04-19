​​Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці пресцентру Сил оборони півдня.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня", – йдеться в повідомленні.
Центр стратегічних комунікацій працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.
Наталя Гуменюк – військовослужбовиця, полковник Державної прикордонної служби. Раніше була помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Регіонального управління Морської охорони ДПСУ. До цього – помічниця командира загону морської охорони.
Навесні 2022 року Гуменюк очолила об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України.
Гуменюк нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.
- Напередодні українські медійники просили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді "на більш компетентнішу особу". Журналісти заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області та не надає доступу до військових. Гуменюк відповіла, що звинувачення – бездоказові.
- Після цього понад 150 медійників звернулися з закликом звільнити Гуменюк до парламентського комітету з питань свободи слова.
- Наприкінці листопада минулого року з'явилися чутки про можливе звільнення Гуменюк. 3 грудня вона сама повідомила про залишення посади речниці, але згодом – спростувала.