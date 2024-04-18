ДОТ оголосив перший тендер на закупівзлю зимового одягу для ЗСУ

Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів, проте список необхідного складається із 25 пунктів.

Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Відповідні аукціони вже розміщені на Prozorro. Всього розміщено 12 оголошень, проте список необхідного складається із 25 пунктів.

Про це повідомили у Міноборони.

Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів:

штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;

костюм спеціальний зимовий, вид 3;

сорочка та кальсони зимові, вид 3;

рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;

штани вітровологозахисні зимові, вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова;

куртка утеплена спеціальна, вид 2;

штани утеплені спеціальні, вид 2;

костюм маскувальний зимовий, тип 2;

сорочка та кальсони зимові, вид 2;

шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

Загальний перелік зимового речового забезпечення вдвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також оголосять торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахілів та черевиків.

У ДОТ додали, що зараз закупівельна команда працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами.

Для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості. Всі товари, які постачаються Збройним силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що завчасне планування закупівель дозволяє заощаджувати бюджетні кошти.