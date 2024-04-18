ДОТ оголосив перший тендер на закупівзлю зимового одягу для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Відповідні аукціони вже розміщені на Prozorro. Всього розміщено 12 оголошень, проте список необхідного складається із 25 пунктів.
Про це повідомили у Міноборони.
Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів:
- штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;
- куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;
- костюм спеціальний зимовий, вид 3;
- сорочка та кальсони зимові, вид 3;
- рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;
- штани вітровологозахисні зимові, вид 1;
- куртка вітровологозахисна зимова;
- куртка утеплена спеціальна, вид 2;
- штани утеплені спеціальні, вид 2;
- костюм маскувальний зимовий, тип 2;
- сорочка та кальсони зимові, вид 2;
- шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.
Загальний перелік зимового речового забезпечення вдвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також оголосять торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахілів та черевиків.
У ДОТ додали, що зараз закупівельна команда працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами.
Для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості. Всі товари, які постачаються Збройним силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що завчасне планування закупівель дозволяє заощаджувати бюджетні кошти.
- Нещодавно Державний оператор тилу придбав літню форму для Збройних сил України. Зокрема, було закуплено костюми літні польові, футболки, кепі, сорочки бойові, черевики літні, пояси, спідню білизну та шкарпетки.
- Також у лютому видали військовослужбовицям комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. 50 тисяч комплектів вже почали постачати у війська. Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 оголошено тендери на закупівлі цих товарів.
- Як повідомили у Міноборони, Державний оператор тилу за три місяці роботи вже уклав майже 90 контрактів на загальну суму 11 мільярдів. При цьому вдалося зекономити 4,6 мільярда гривень від старту роботи ДОТ, тобто від грудня минулого року. Переважна більшість контрагентів, з якими агенція підписує договори, – це українські виробники.