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Учасника Антимайдану звільнять з Агенції закупівель Міноборони

Дмитро Волошенков, який під час Революції Гідності мав проросійську позицію, почав працювати у відомстві у червні 2023 року.

Учасника Антимайдану звільнять з Агенції закупівель Міноборони
Дмитро Волошенков
Фото: Апостроф

Очільниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова на своїй сторінці у Facebook повідомила про намір звільнити менеджера із зовнішньоекономічної діяльності Дмитра Волошенкова.

Допис з'явився на тлі поширеної у мережі інформації про те, що Волошенков був активним учасником Антимайдану в Одесі, мав проросійську позицію і очолював міський осередок Партії регонів.

За словами пані Безрукової, ексрегіонал приєднався до Агенції у червні 2023 року, задовго до її призначення головою. Незрозуміло, чому при обранні Волошенкова серед кандидатів на посаду не було враховано попередній політичний досвід та переконання. Приховати їх було неможливо, адже співробітники Агенції проходять перевірку на поліграфі. 

Очільниця відомства ініціювала службову перевірку, а також подала звернення до правоохоронних органів.

  

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