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Мер Рені проведе 9 років у в'язниці через хабарництво

Разом з міським головою покарання від Вищого антикорупційного суду отримав і ексдепутат міської ради.

Мер Рені проведе 9 років у в'язниці через хабарництво
Мер Рені Ігор Плєхов
Фото: Бессарабія інформ

Вищий антикорупційний суд визнав винними у хабарництві мера міста Рені Одеської області Ігоря Плєхова та колишнього депутата міської ради Івана Пойдолова.

Як зазначає сторінка суду у мережі Facebook, чиновники вимагали від особи надати їм неправомірну вигоду у розмірі 100 тисяч доларів в обмін на передачу в користування земельної ділянки комунальної форми власності. Співробітники НАБУ та САП затримали злочинців "на гарячому" після отримання половини суми.

Плєхов проведе за ґратами наступні 9 років, а його спільник отримав покарання у вигляді десятирічного ув'язнення. Обидва хабарники не матимуть права обіймати державні посади упродовж 3 років, а також позбудуться всього свого майна. 

Вирок ВАКС можна оскаржити упродовж 30 днів після його оголошення.

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