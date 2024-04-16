​НАБУ передала до суду справу нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма біткоїнами

Це - перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти депутата Верховної Ради Андрія Одарченка зі "Слуги народу".

Про це повідомили пресслужби САП і НАБУ.

Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар - ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Це - перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті.

Справа Одарченка