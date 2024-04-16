​НАБУ передала до суду справу нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма біткоїнами

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти депутата Верховної Ради Андрія Одарченка зі "Слуги народу".
Про це повідомили пресслужби САП і НАБУ.
Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).
Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар - ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Це - перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті.
Справа Одарченка
- Нещодавно правоохоронці завершили слідство щодо двох нардепів, яких спіймали на хабарах. Крім Одарченка, мова йшла про нардепа Лабазюка, який завдяки підкупу хотів "вибити" гроші на ремонт університету, в якому працює ректором.
- У листопаді Вищий антикорупційний суд взяв під варту Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу Мустафи Найєма, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Сам Одарченко заперечував спробу підкупу. За його словами, він лише "допомагав розібратися Найєму в криптовалютах".
- Пізніше “Слуга народу” виключила Одарченка з лав партії.
- У березні ВАКС продовжив дію обов'язків Одарченку, але дозволив йому зняти електронний браслет та виїжджати за межі Києва.