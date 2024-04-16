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На Черкащині затримали організатора схеми “звільнення” від армії

Мешканець Кам’янки, користуючись зв'язками в державних і комерційних організаціях, за 7000 доларів обіцяв “клієнтам” допомогти оформити групу інвалідності.

На Черкащині затримали організатора схеми “звільнення” від армії
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Правоохоронці заблокували протиправну махінацію переправлення чоловіків призовного віку до інших країн, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Зазначається, що організатором незаконного “бізнесу” виявився 30-річний мешканець Кам'янки, який раніше займався адвокатською діяльністю. Зловмисник, користуючись зв'язками в державних і комерційних організаціях, за 7000 доларів обіцяв допомогти оформити групу інвалідності. 

Зокрема, він запевнив чоловіка, що вплине на членів медико-соціальної експертної комісії та лікарів територіальних закладів МОЗ для оформлення його матері другої групи інвалідності. Ця махінація дозволяла офіційно стати опікуном, уникаючи призову в армію. 

Щоб відвести від себе підозри, за грошима зловмисник відправляв своїх знайомих. Оперативники ДВБ та слідчі черкаської поліції затримали ділка під час чергової оборудки.

Наразі на підставі зібраних доказів керівниця Черкаської обласної прокуратури оголосила фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 8 років тюрми. 

Нагадаємо, на початку квітня 2 депутати та екскерівниця апарату Харківської ОВА отримали підозри в організації перетину кордону для 19 “волонтерів”. Слідство встановило, що вартість таких послуг складала близько 60 000 гривень.

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