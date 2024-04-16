У справі "плівок Вовка" завершили підготовче провадження

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив до розгляду по суті справу щодо зловживання в Окружному адміністративному суді Києва, відому як "справу плівок Вовка". Справу розглядатимуть 22 квітня о 16:00.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"15 квітня 2024 року за результатами підготовчого розгляду, який тривав з червня 2022 року, колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду так звану справу «плівок Вовка» – щодо зловживань в ОАСК, змови про вчинення дій з метою захоплення державної влади, створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, створення, керівництва та участі у злочинній організації, зловживання впливом головою Окружного адміністративного суду м. Києва", – йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановили, що до складу злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ, входили голова, два заступники голови і судді ОАСК. Крім того, зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Зокрема, для цього співучасники використовували схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.
Що відомо про справу
- Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", Які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
- Зокрема, на плівках чути, як судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
- Генпрокуратура запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка.
- 2020 року журналісти "Слідство. Інфо" презентували двосерійний фільм-розслідування "Нарадча кімната" про зв'язки Павла Вовка з чиновниками і топпосадовцями – міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.
- У червні 2021 Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.
- У 2020 році НАБУ оголосило семи суддям цього суду підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Зокрема, Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- Під керівництвом Вовка Окружний адмінсуд ухвалив низку скандальних рішень, зокрема, саме він відсторонив від роботи в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інших.
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
- У лютому 2024 року 12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.