У справі "плівок Вовка" завершили підготовче провадження

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив до розгляду по суті справу щодо зловживання в Окружному адміністративному суді Києва, відому як "справу плівок Вовка". Справу розглядатимуть 22 квітня о 16:00.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"15 квітня 2024 року за результатами підготовчого розгляду, який тривав з червня 2022 року, колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду так звану справу «плівок Вовка» – щодо зловживань в ОАСК, змови про вчинення дій з метою захоплення державної влади, створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, створення, керівництва та участі у злочинній організації, зловживання впливом головою Окружного адміністративного суду м. Києва", – йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановили, що до складу злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ, входили голова, два заступники голови і судді ОАСК. Крім того, зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.

Зокрема, для цього співучасники використовували схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Що відомо про справу