Росіяни за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 12 обстрілів (69 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Янжулівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Леонівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Костобобрів – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Клюси – 12 вибухів, ймовірно АГС.
Новгород-Сіверська громада:
Гай – 11 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область
Сумський район:
Високе – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.Угроїди – 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено комунальні заклади, 4 багатоквартирні будинки та 5 приватних будинків.
Охтирський район:
Попівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Воздвиженське – 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено одноповерхову будівлю.
Українське – 2 обстріли: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Також нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів". Окупанти запустили безпілотники із мису Чауда, що в Криму.