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Росіяни за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Ворог бив із різних видів озброєння.

Росіяни за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 12 обстрілів (69 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Янжулівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Леонівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Костобобрів – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Сновська громада:

Клюси – 12 вибухів, ймовірно АГС. 

Новгород-Сіверська громада:

Гай – 11 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область

Сумський район: 

Високе – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.Угроїди – 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено комунальні заклади, 4 багатоквартирні будинки та 5 приватних будинків.

Охтирський район: 

Попівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район:

Воздвиженське – 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено одноповерхову будівлю.

Українське – 2 обстріли: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Також нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів". Окупанти запустили безпілотники із мису Чауда, що в Криму.

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