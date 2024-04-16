Росіяни за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Також нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів". Окупанти запустили безпілотники із мису Чауда, що в Криму.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Високе – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.Угроїди – 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено комунальні заклади, 4 багатоквартирні будинки та 5 приватних будинків.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 12 обстрілів (69 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

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