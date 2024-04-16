Смертельна ДТП на Житомирщині: обвинувальний акт щодо нардепа Ніколаєнка скеровано до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Андрія Ніколаєнка за фактом смертельної ДТП.
Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.
Зазначається, що обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.
- За кілька днів після ДТП народному депутату обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Андрія Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт та носити електронний браслет.
- На початку січня цього року Ніколаєнку змінили запобіжний захід – із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.