Смертельна ДТП на Житомирщині: обвинувальний акт щодо нардепа Ніколаєнка скеровано до суду

У листопаді минулого року нардеп здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Андрія Ніколаєнка за фактом смертельної ДТП.

Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Зазначається, що обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.