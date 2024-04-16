​Часів Яр. Часу обмаль
​Часів Яр. Часу обмаль
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоВійна

США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

До списку обмежень Мінфіну США потрапили 12 компаній та 10 фізичних осіб, канадські санкції стосуються 21 особи.

США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

Департамент казначейства Сполучених Штатів на своєму сайті повідомив про запровадження нових санкцій проти білоруських компаній та осіб, які сприяють збагаченню представників режиму Олександра Лукашенка, а також допомагають владі країни сприяти Росії у її війні проти України.

До санкційного списку потрапили 12 компаній та 10 юридичних осіб. Серед них є ті, що займалися торгівлею зброєю.

Нові санкції проти Білорусі синхронно зі США підготували і в Канаді. Про них розповіла міністерка закордонних справ Мелані Джолі на урядовому порталі. Обмеження стосуються 21 особи, які відповідальні за порушення прав людини у Білорусі після сфабрикованих президентських виборів 2020 року.

Канадські санкції оголошені в день, коли до Оттави з візитом прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies