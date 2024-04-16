США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

Департамент казначейства Сполучених Штатів на своєму сайті повідомив про запровадження нових санкцій проти білоруських компаній та осіб, які сприяють збагаченню представників режиму Олександра Лукашенка, а також допомагають владі країни сприяти Росії у її війні проти України.
До санкційного списку потрапили 12 компаній та 10 юридичних осіб. Серед них є ті, що займалися торгівлею зброєю.
Нові санкції проти Білорусі синхронно зі США підготували і в Канаді. Про них розповіла міністерка закордонних справ Мелані Джолі на урядовому порталі. Обмеження стосуються 21 особи, які відповідальні за порушення прав людини у Білорусі після сфабрикованих президентських виборів 2020 року.
Канадські санкції оголошені в день, коли до Оттави з візитом прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
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