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Олена Зеленська зустрілася з прем'єркою та королевою Данії

Перша леді також взяла участь у відкритті Українського інвестиційного форуму у Копенгагені.

Олена Зеленська зустрілася з прем'єркою та королевою Данії
Олена Зеленська під час зустрічі з Метте Фредеріксен
Фото: Facebook

Дружина Президента України Олена Зеленська здійснила візит до Данії. У Копенгагені перша леді зустрілася з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Як написала пані Зеленська на своїй сторінці у Facebook, Данія демонструє надзвичайну солідарність з Україною, свідченням чого є лідерство в авіаційній коаліції, підписання безпекової угоди, заснування Фонду підтримки України та оперативне виділення коштів на відновлення енергетичної системи після російських ударів. Перша леді особисто подякувала очільниці уряду країни за відстоювання військової та інфраструктурної допомоги для нашої держави.

Також Олена Зеленська провела зустріч з королевою Мері - дружиною нового монарха Данії Фредеріка Х - і взяла участь у відкритті другого Українського інвестиційного форуму. З трибуни перша леді закликала представників бізнесу долучатися не лише до проєктів у сфері відбудови та оборони, а й до будь-яких інших спільних ініціатив.

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