Головне за понеділок, 15 квітня: ситуація в Часовому Ярі, обстріл школи на Харківщині, засідання Ставки

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 87 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підтримка Єврокомісією Ukraine Plan. Яким запам’ятається 782-й день повномасштабної війни.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розповів у прямому ефірі телемарафону, що війська РФ намагаються захопити місто Часів Яр з різних флангів через населені пункти Богданівка та Іванівське.

"Стосовно Часового Яру ситуація є повністю контрольованою Силами оборони. Звичайно, найбільший тиск саме на Бахмутському напрямку, і саме Часів Яр. Вони намагаються зайняти передові позиції. Для цього вони використовують різну тактику", – розповів Волошин.

Попри те, що штурмові дії тривають цілодобово, бійці ЗСУ відбивають усі ворожі атаки.

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Європейська комісія підтримала план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках. Ukraine Plan був запропонований урядом України.

Єврокомісія вважає, що план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Також Єврокомісія зауважила, що Ukraine Plan є основою для відбудови України, він містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів ЄС.

Тепер для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС. На це відводиться один місяць. Після того Єврокомісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 квітня – в нашій новині.

Росія атакувала освітній заклад в селі Лук'янці Харківської області. Внаслідок влучання загинули двоє цивільних, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району. Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні", — повідомив Синєгубов.

За інформацією поліції Харківської області, влучання було по місцевій школі. Двоє цивільних загинули на місці, ще чотири людини отримали поранення.

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу постраждали дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та розвідок: Олега Іващенка від Служби зовнішньої розвідки та Кирила Буданова від Головного управління розвідки. Також прозвітував міністр оборони Рустем Умєров та енергетики.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", – написав президент у телеграмі.

Також главі держави прозвітували енергетики: представники Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу". У доповідях йшлося про зусилля, які вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів.

"Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах", – повідомив Зеленський, зазначивши, що захист може гарантувати тільки достатньо ефективна ППО.

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Завершено досудове розслідування стосовно екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 млн грн. "Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат", – йдеться в повідомленні.

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення.

Борисов перебуває під вартою.

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