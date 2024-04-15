Російська влада демонтувала купол Кафедрального собору у Сімферополі, - МКІП

В тимчасово окупованому росіянами кримському Сімферополі влада публічно демонтувала купол Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Демонтаж купола відбувся 8 квітня 2024 року.

“Це черговий свідомий злочин рашистського окупаційного режиму. Росія продовжує руйнувати нашу українську культуру, українські церкви, ув’язнювати та катувати священнослужителів, переслідує представників релігійних громад, які перебувають на тимчасово окупованій території України”, - зазначив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він додав, що такі дії окупантів – це не лише системне знищення української ідентичності та всього українського, а й переслідування Православної Церкви України.

В МКІП нагадали, що з початку російської окупації Криму у 2014 році на півострові продовжується тиск на Кримську єпархію.

Через дії окупантів у Криму різко скоротилася кількість парафій та священників ПЦУ. Якщо до окупації там налічувалося 49 релігійних громад, то станом на 24 лютого 2022 року залишилося тільки 7.