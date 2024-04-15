Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув активіст Павло Петриченко

Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Павло Петриченко
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 15 квітня, на війні з російськими окупантами загинув активіст, боєць 59 ОМБр Павло Петриченко.

Про це повідомила сестра Павла Петриченка Марина.

“Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час”, - написала Марина Петриченко.

Про місце та час прощання родина повідомить згодом.

Павло Петриченко був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

Він був активістом й одним із засновників руху “Хто замовив Катю Гандзюк”, а за кілька тижнів до повномасштабної війни очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies