На фронті загинув активіст Павло Петриченко

Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання.

Сьогодні, 15 квітня, на війні з російськими окупантами загинув активіст, боєць 59 ОМБр Павло Петриченко.

Про це повідомила сестра Павла Петриченка Марина.

“Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час”, - написала Марина Петриченко.

Про місце та час прощання родина повідомить згодом.

Павло Петриченко був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

Він був активістом й одним із засновників руху “Хто замовив Катю Гандзюк”, а за кілька тижнів до повномасштабної війни очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули.