Армія РФ намагається захопити Часів Яр з флангів, – Сили оборони

Основні напрямки через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що війська РФ намагаються захопити місто Часів Яр з різних флангів через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Про це речник розповів у прямому ефірі телемарафону, пише Армія.Inform.

"Стосовно Часового Яру ситуація є повністю контрольованою Силами оборони. Звичайно, найбільший тиск саме на Бахмутському напрямку, і саме Часів Яр. Вони намагаються зайняти передові позиції. Для цього вони використовують різну тактику", – розповів Волошин.

Попри те, що штурмові дії тривають цілодобово, бійці ЗСУ відбивають усі ворожі атаки.

"Звичайно, російська авіація дошкуляє. Протягом доби скидують близько 20-30 керованих авіаційних бомб. Цим вони прикривають штурмові дії, якими намагаються штурмувати населений пункт", – додає він.

Волошин зазначив, що російська авіація знищує цивільну інфраструктуру, де немає ні військових об’єктів, ні військовослужбовців.

"Така в них тактика – знищити все на своєму шляху", – підкреслив Волошин.

Ресник додав, що перш за все ЗСУ потрібна допомога міжнародних партнерів у вигляді боєприпасів великих калібрів та необхідної техніки, яка зможе змінити ситуацію на Бахмутському та Авдіївському напрямках.