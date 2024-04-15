Російське ІПСО: в СБУ попередили про фейки влади Кремля щодо заочного арешту Василя Малюка

Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ щодо заочного арешту Голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.
Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.
У заяві відомства ідеться, що ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.
"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку рф", — додають в СБУ.
Також у відомстві наголосили, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.
- Напередодні російські ЗМІ заявили, що начебто захист глави СБУ оскаржив рішення московського суду щодо заочного арешту Василя Малюка.
- Росіяни вирішили оголосили Малюка в федеральний і міжнародний розшук. У відповідь голова СБУ сказав, що рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу.