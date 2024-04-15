Російське ІПСО: в СБУ попередили про фейки влади Кремля щодо заочного арешту Василя Малюка

Ні СБУ, ні Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень судів країни-агресора.

Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ щодо заочного арешту Голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У заяві відомства ідеться, що ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.

"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку рф", — додають в СБУ.

Також у відомстві наголосили, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.