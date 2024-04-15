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Організація "Save Ukraine" отримала міжнародну нагороду за порятунок дітей

Нагороду "Чотири свободи" організація отримала за порятунок порятунок українських дітей з Росії та окупованих територій. 

Організація "Save Ukraine" отримала міжнародну нагороду за порятунок дітей
Микола Кулеба на врученні премії "Чотири свободи"
Фото: Микола Кулеба у телеграмі

Делегація організації "Save Ukraine" у Нідерландах отримала міжнародну нагороду "Чотири свободи" за порятунок порятунок українських дітей з Росії та окупованих територій. 

Про це повідомив Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. 

"Ця міжнародна нагорода щороку присуджується особам та організаціям, які зробили значний внесок у захист свободи слова та вираження, свободи віросповідання, свободи від нужди та свободи від страху – чотирьох фундаментальних свобод, проголошених Франкліном Д. Рузвельтом у своєму Посланні до Конгресу 6 січня 1941 року. Для України, яка сьогодні бореться за свій суверенітет та демократію, ці цінності надзвичайно важливі", – написав Кулеба у телеграмі.

Микола Кулеба на врученні премії &quot;Чотири свободи&quot;
Фото: Микола Кулеба у телеграмі
Микола Кулеба на врученні премії "Чотири свободи"
 

Також він додав, що пишається тим, що організація змогла привернути увагу світової спільноти до геноциду, який здійснює Росія проти українського народу через систематичне викрадення та русифікацію наших дітей.

"І ця нагорода – особливий прояв поваги до мужності та сили духу молодих українців, які пережили травматичний досвід внаслідок російської агресії", – додав дитячий омбусман.

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