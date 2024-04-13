Нідерландські посольства тимчасово припинили роботу у Ірані та Іраку

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства у іранському Тегерані та консульство в іракському Ербілі і порадило громадянам та жителям країни відкласти поїздки до Ізраїлю і Іракського Курдистану.
Про це повідомляє NL Times.
Як йдеться у матеріалі, поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах свідчить, що важливі поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам у регіон через напружену ситуацію між Іраном та Ізраїлем.
Також попереджають про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, та терористичних атак в обох країнах.
У виданні зазначають, що усі заплановані зустрічі в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів перенесуть, а учасників попередять про зміни.
Переважно це стосується людей, які звертаються за візою. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.
- Вчора стало відомо, що Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану. Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.
- Також німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що припинила сполучення з Тегераном. Усі рейси до чи з іранської столиці були скасовані на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході.
- Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.
- Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його консульству в Сирії, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.
- Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.