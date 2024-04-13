Нідерландські посольства тимчасово припинили роботу у Ірані та Іраку

Влада Нідерландів просить своїх громадян утриматись від поїздок у небезпечні регіони.

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства у іранському Тегерані та консульство в іракському Ербілі і порадило громадянам та жителям країни відкласти поїздки до Ізраїлю і Іракського Курдистану.

Про це повідомляє NL Times.

Як йдеться у матеріалі, поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах свідчить, що важливі поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам у регіон через напружену ситуацію між Іраном та Ізраїлем.

Також попереджають про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, та терористичних атак в обох країнах.

У виданні зазначають, що усі заплановані зустрічі в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів перенесуть, а учасників попередять про зміни.

Переважно це стосується людей, які звертаються за візою. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.