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Нідерландські посольства тимчасово припинили роботу у Ірані та Іраку

Влада Нідерландів просить своїх громадян утриматись від поїздок у небезпечні регіони. 

Нідерландські посольства тимчасово припинили роботу у Ірані та Іраку
Прапор Нідерландів
Фото: Міноборони Нідерландів

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства у іранському Тегерані та консульство в іракському Ербілі і порадило громадянам та жителям країни відкласти поїздки до Ізраїлю і Іракського Курдистану.

Про це повідомляє NL Times.

Як йдеться у матеріалі, поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах свідчить, що важливі поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам у регіон через напружену ситуацію між Іраном та Ізраїлем.

Також попереджають про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, та терористичних атак в обох країнах.

У виданні зазначають, що усі заплановані зустрічі в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів перенесуть, а учасників попередять про зміни. 

Переважно це стосується людей, які звертаються за візою. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.

  • Вчора стало відомо, що Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану. Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.
  • Також німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що припинила сполучення з Тегераном. Усі рейси до чи з іранської столиці були скасовані на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході.
  • Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.
  • Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його консульству в Сирії, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.
  • Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.
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