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Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні

Ґерт Вілдерс продемонстрував, чому його відмова від боротьби за крісло прем'єра - хороша новина для нашої держави.

Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс відреагував на виділення країною допомоги для України на суму в 1 мільярд євро.

На своїй сторінці у мережі X очільник політсили, що здобула перемогу на останніх парламентських виборах, написав, що "поки PVV ("Партія свободи" - ред.) бореться за Нідерланди, у п'ятницю вдень мільярди летять за кордон".

Ця заява перекреслює слова Вілдерса про те, що його партія "підтримує Україну і готова говорити про будь-яки вид допомоги", які він використовував як аргумент в перемовинах щодо прем'єрського крісла. Втім зрештою йому довелося відмовитися від посади голови уряду через нездатність отримати належну підтримку у парламенті. 

  • Вілдерс не вперше змінює власну риторику: перед виборами він обіцяв провести референдум щодо виходу Нідерландів з Європейського Союзу, але нещодавно скасував ці наміри.
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