Українські прикордонники бригади Гвардії наступу “Помста” знищили російську техніку за допомогою безпілотників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Бійці ДПСУ знищили два БТР-82А у Донецькій області.
Перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку перед тим дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку.
Другий БТР прикордонники знищили скидами з бомбера “Вампір”.
- На Запорізькому напрямку бійці 1 штурмового загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії, провівши аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення, виявили позиції ворожої артилерії.
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На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".
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Бійці 8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та шість одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".