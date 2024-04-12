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Українські прикордонники знищили російські БТР

Прикордонники знищили техніку росіян на Донеччині.

Українські прикордонники знищили російські БТР
Українські прикордонники знищили російські БТР (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу “Помста” знищили російську техніку за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Бійці ДПСУ знищили два БТР-82А у Донецькій області.

Перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку перед тим дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку. 

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Другий БТР прикордонники знищили скидами з бомбера “Вампір”.

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