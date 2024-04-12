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Клименко: на думку військкоматів, у базах даних поліції є інформація про сотні тисяч ухилянтів

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці - але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК", - наголосив міністр.

Клименко: на думку військкоматів, у базах даних поліції є інформація про сотні тисяч ухилянтів
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на думку територіальних центрів комплектації, у базах даних поліції є інформація про сотні тисяч ухилянтів.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, який відбувся 12 квітня у Чернівцях, передає "Укрінформ".

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці - але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - сказав міністр.

Глава МВС додав, що поліція здійснює розшук осіб, котрі ухиляються від мобілізації та які вже отримали повістку. Міністр наголосив, що правоохоронці діють тільки відповідно до письмового звернення працівників військкоматів, а адміністративні протоколи щодо ухилянтів складають тільки працівники ТЦК.

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