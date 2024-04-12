Крім того, в Україні почали зведення третього рівня захисту, але для завершення робіт потрібні кошти.

Ключові електропідстанції в декількох областях України, які найбільше потерпають від російських обстрілів, завдяки другому рівню захисту витримали і витримують ворожі атаки.

Про це в етері телемаратону розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він сказав, що захистити такі великі об'єкти як ТЕЦ, великі генераційні потужності, можна тільки засобами ППО.

"Що стосується розподільчої системи, на неї теж продовжуються атаки, але ми були набагато більше підготовлені. Міністерство відновлення разом з Агенцією відновлення відповідає за захист 22 ключових підстанцій з різними рівнями захисту. Основний фокус був на другому рівні захисту. Це саме від "шахедів"... Декілька наших основних областей, які зараз отримують атаки майже кожного дня вони зараз живляться виключно за рахунок трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. На ці трансформатори, на ці конструкції вже були не одні атаки, вони витримали їх", - розповів Кубраков.

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що повністю захистити всі об'єкти можна третім рівнем захисту. "Третій рівень захисту - це по суті будівництво нових підстанцій, занурених під землю. Це набагато більш складна історія, довгострокова. Ми повністю це робили спільно з Генеральним штабом, тобто їх військові інженери розробили цю конструкцію", - сказав Кубраков.

За його словами, чотири країни-партнери (Великобританія, США, Німеччина і Японія) надіслали своїх військових інженерів і від початку долучилися до розробки проєкту.

"На сьогодні всі випробування були завершені. Вони повністю підтверджують, що такі конструкції можуть захиститися від ракет будь-якого типу", - сказав очільник Мінінфраструктури.

Кубраков повідомив, що будівництво уже почали, але щоб повністю завершити,необхідне додаткове фінансування. "Сподіваюсь, що в бюджеті знайдемо додаткові гроші, або наші партнери нас підтримають, і так само 22 ключові підстанції будуть захищені третім рівнем захисту", - сказав віцепрем'єр-міністр.

Щодо складної ситуації в Харкові, то тут зроблять акцент на когенерації, що дозволить розв'язати проблему з електро- і теплопостачанням у новому опалюваному сезоні. Кубраков додав, що наразі центральна і місцева влада затверджують план підготовки до зведення відповідних об'єктів.