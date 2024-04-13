Росіяни готуються наповнювати свої штурмові загони чоловіками з тимчасово окупованих територій України

Ворог намагається знайти "добровольців" для своїх батальйонів на ТОТ.

Окупанти готують план з примусового наповнення своїх “добровольчих батальйонів” на ТОТ місцевими мешканцями.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ще у 2022 році кремль вустами своїх маріонеток оголосив про створення на Запоріжжі та Херсонщині двох “добробатів”, названих на честь вбивць – ім. судоплатова та маргелова відповідно", — пише спротив.

Окупанти таким чином намагаються "легалізувати" вторгнення, адже так звані "добровольчі батальйони" символізуватимуть готовність мешканців ТОТ воювати за агресора.

"Набрати добровольців, навіть за високі як для регіону оплати, не вдалось. Навіть в офіційних заходах москва ховає обличчя терористів, аби не вдалось встановити їх походження з рф", — продовжують у ЦНС.

Тож тепер Кремль поставив задачу місцевим гауляйтерам збільшити кількість місцевих в угрупованнях хоча б до 10%, які б стали "завісою у пропагандистській виставі".

Зараз так звані "військкомати" готують списки мобілізованих на ТОТ.