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СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна

На авто глави ОВА намагалися скинути вибухівку з дрона.

СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна

Керівник СБУ Василь Малюк розповів, що днями росіяни готували замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зокрема планувалося скинути вибухівку на авто, де перебував глава військової адміністрації.

Про це Малюк розповів на Конгресі місцевих та регіональних влад, пише "Дзеркало тижня".

"Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", — заявив Малюк.

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

Підозрюваного затримали на етапі завершеного замаху. Ворожий дрон вдалося вчасно "посадити" за допомогою РЕБів. 

Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон нашими РЕБами посаджений вчасно".

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