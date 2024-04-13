Двоє загиблих та восьмеро поранених: доба на Донеччині

Від початку вторгнення Росія вбила 1912 мирних жителів Донецької області.

Впродовж минулої доби, 12 квітня, внаслідок обстрілів російських військ у Донецькій області загинули двоє людей, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

“Росія вбиває цивільних! За 12 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку і Красногорівці”, — ідеться у повідомленні.

Восьмеро людей зазнали поранень.

Усього від початку вторгнення Росія вбила в області 1912 людей, 4796 мирних жителів окупанти поранили.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.