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Омбудсман провів засідання Робочої групи щодо звільнення полонених

Дмитро Лубінець закликає міжнародні організації відвідати місця утримання українців, щоб запобігти тортурам. 

Омбудсман провів засідання Робочої групи щодо звільнення полонених
Засідання в Офісі омбудсмана
Фото: Telegram

В офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбулося засідання Робочої групи щодо пункту 4 Формули миру, який передбачає звільнення усіх полонених. Про підсумки заходу омбудсман Дмитро Лубінець розповів на своїй сторінці у Telegram.

Участь у засіданні групи взяли 30 країн та 4 міжнародних організації - ООН, ОБСЄ, Червоний хрест та Європейський Союз. Лубінець окремо подякував Канаді та Норвегії "за потужну роботу".

Важливе досягнення для України - відвідування омбудсманом Туреччини Шерефом Малкочем табору полонених, де утримуються росіяни. За словами Лубінця, його колега мав нагоду переконатися, що наша держава діє у повній відповідності до Женевської конвенції. 

Наступна мета полягає у тому, щоб міжнародні організації отримали доступ до місць перебування українських полонених. Омбудсман закликав комітети ООН та ЄС з питань попередження катувань, жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання відвідати місця несвободи, щоб переконатися, що громадяни України не піддаються тортурам.    

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