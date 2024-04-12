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Міжнародна коаліція за два місяці повернула додому 38 українських дітей

Найбільше цьому досягненню посприяв Катар, а загалом ініціатива об'єднує вже 35 країн.

Міжнародна коаліція за два місяці повернула додому 38 українських дітей
Засідання Міжнародної коаліції за повернення дітей
Фото: Дмитро Лубінець у Telegram

У Центрі захисту прав дитини відбулося друге засідання створеної Україною Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та протиправно вивезених окупантами.

Про проміжні підсумки роботи ініціативи розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Telegram.

За словами омбудсмана, з часу останньої зустрічі минуло два місяці, і за цей період вдалося повернути додому 38 українських дітей. Найбільше посприяв Катар, а загалом до Коаліції долучилися вже 35 країн. Підтримку та готовність допомагати під час другого засідання висловили Латвія, Естонія, Чорногорія, Чехія, Німеччина, Італія, Австрія та інші держави.

Алгоритм повернення маленьких українців, за словами пана Лубінця, є відпрацьованим, проте у цьому процесі "не вистачає масштабності". Адже росіяни розлучили з родинами та відірвали від рідної країни десятки тисяч дітей. 

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