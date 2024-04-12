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Російські окупанти агітують жителів Криму вступати в особливий підрозділ Росгвардії, - Чубаров

Ідея створення підрозділу з жителів Криму закінчиться абсолютним провалом, вважає Чубаров.

Російські окупанти агітують жителів Криму вступати в особливий підрозділ Росгвардії, - Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Lb.ua

Російська окупаційна адміністрація намагається сформувати особливий підрозділ Росгвардії із жителів Криму.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У перший день Ураза-байрам (свято у мусульман, яке настає після 30-денного посту) 10 квітня російська окупаційна влада запустила в Криму відеоролик, у якому агітувала місцевих жителів вступати в особливий підрозділ Росгвардії", - сказав Чубаров.

Він розповів, що кілька тижнів тому стало відомо про те, що високі чини російського МВС провели зустріч із так званим муфтієм мусульман Криму Еміралі Аблаєвим. 

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“Під час цієї зустрічі обговорювали питання залучення або вербування жителів Криму, зокрема мусульман, у цей підрозділ”, — зазначив Чубаров.

Втім, вважає він, ідея створення підрозділу з жителів Криму закінчиться абсолютним провалом.

Рефат Чубаров зауважив, що щонайменше 35 тис. жителів Криму за всі роки окупації були призвані в російську армію на строкову службу. А під повномасштабного вторгнення, щойно молоді люди опиняються призваними до російської армії на території Криму, з ними починають цілеспрямовано працювати, на них чиниться тиск. 

“Спокуси теж тривають — певні бонуси, пов’язані й з високими зарплатами, і якимись соціальними пільгами. І значна частина цих призовників не в змозі втриматися або витримати такий тиск на них, і вони підписують контракти”, — наголосив глава Меджлісу.

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