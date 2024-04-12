Російські окупанти агітують жителів Криму вступати в особливий підрозділ Росгвардії, - Чубаров

Російська окупаційна адміністрація намагається сформувати особливий підрозділ Росгвардії із жителів Криму.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У перший день Ураза-байрам (свято у мусульман, яке настає після 30-денного посту) 10 квітня російська окупаційна влада запустила в Криму відеоролик, у якому агітувала місцевих жителів вступати в особливий підрозділ Росгвардії", - сказав Чубаров.

Він розповів, що кілька тижнів тому стало відомо про те, що високі чини російського МВС провели зустріч із так званим муфтієм мусульман Криму Еміралі Аблаєвим.

“Під час цієї зустрічі обговорювали питання залучення або вербування жителів Криму, зокрема мусульман, у цей підрозділ”, — зазначив Чубаров.

Втім, вважає він, ідея створення підрозділу з жителів Криму закінчиться абсолютним провалом.

Рефат Чубаров зауважив, що щонайменше 35 тис. жителів Криму за всі роки окупації були призвані в російську армію на строкову службу. А під повномасштабного вторгнення, щойно молоді люди опиняються призваними до російської армії на території Криму, з ними починають цілеспрямовано працювати, на них чиниться тиск.

“Спокуси теж тривають — певні бонуси, пов’язані й з високими зарплатами, і якимись соціальними пільгами. І значна частина цих призовників не в змозі втриматися або витримати такий тиск на них, і вони підписують контракти”, — наголосив глава Меджлісу.