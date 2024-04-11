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​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя

Разом з окупантами перевірки проводять невідомі люди без розпізнавальних знаків.

​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

На в'їздах до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять регулярні перевірки.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр з посиланням на правозахисників "Кримського епізоду".

Разом з окупантами перевірки проводять невідомі люди без розпізнавальних знаків.

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Правозахисники зазначають, що подібні незаконні перевірки раніше окупанти запроваджували на в'їздах до Джанкоя та Армянська. Також їх епізодично проводили їх на Ангарському перевалі під час руху в бік Ялти.

Також правозахисники наголосили, що такі дії силовиків суперечать “законам”, які запровадила Росія в окупованому Криму.

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