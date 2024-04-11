Разом з окупантами перевірки проводять невідомі люди без розпізнавальних знаків.

​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя

На в'їздах до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять регулярні перевірки.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр з посиланням на правозахисників "Кримського епізоду".

Разом з окупантами перевірки проводять невідомі люди без розпізнавальних знаків.

Правозахисники зазначають, що подібні незаконні перевірки раніше окупанти запроваджували на в'їздах до Джанкоя та Армянська. Також їх епізодично проводили їх на Ангарському перевалі під час руху в бік Ялти.

Також правозахисники наголосили, що такі дії силовиків суперечать “законам”, які запровадила Росія в окупованому Криму.